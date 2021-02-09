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الحطام الفضائي.. خطر يدور فوق رؤوسنا تعرف على قصته ومخاطره

الحطام الفضائي.. خطر يدور فوق رؤوسنا تعرف على قصته ومخاطره

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