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بريطاني عمره 70 عاما يعبر المحيط الاطلسي مجدفاً لمسافة 4828 كيلومترا

بريطاني عمره 70 عاما يعبر المحيط الاطلسي مجدفاً لمسافة 4828 كيلومترا

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