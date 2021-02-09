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تقنية جديدة للتعرف على الوجوه دون الحاجة لإزالة الأقنعة

تقنية جديدة للتعرف على الوجوه دون الحاجة لإزالة الأقنعة

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