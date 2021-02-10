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حقوقيون يطالبون 57 دولة باستعادة مواطنيها من مخيمات داعش

حقوقيون يطالبون 57 دولة باستعادة مواطنيها من مخيمات داعش

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