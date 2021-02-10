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"فيسبوك" يحارب انتشار المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا

"فيسبوك" يحارب انتشار المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا

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