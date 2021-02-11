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شبان يمارسون رياضة التزلج على أسطح منازل القدس القديمة

شبان يمارسون رياضة التزلج على أسطح منازل القدس القديمة

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