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لم يتجاوز الـ12 من عمره.. لكنه مستثمر في بورصة بلده.. تعرفوا على قصة الطفل كوون جيم

لم يتجاوز الـ12 من عمره.. لكنه مستثمر في بورصة بلده.. تعرفوا على قصة الطفل كوون جيم

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