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امرأة ألمانية تترك بلادها لتعيش في قلب صحراء مصر الكبرى

امرأة ألمانية تترك بلادها لتعيش في قلب صحراء مصر الكبرى

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