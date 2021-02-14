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انفجار يدمر نحو 200 شاحنة وقود على حدود إيران وأفغانستان

انفجار يدمر نحو 200 شاحنة وقود على حدود إيران وأفغانستان

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