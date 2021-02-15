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أوريغون تسجل إصابات بكورونا لأشخاص تلقوا جرعتي اللقاح

أوريغون تسجل إصابات بكورونا لأشخاص تلقوا جرعتي اللقاح

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