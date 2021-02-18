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بعد انقطاع دام 9 سنوات.. #فضل_شاكر يصدر أول فيديو كليب لأغنيته "وينك حبيب"

بعد انقطاع دام 9 سنوات.. #فضل_شاكر يصدر أول فيديو كليب لأغنيته "وينك حبيب"

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