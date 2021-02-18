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"المنجّد الخياط".. منجّد أردني اعتاد تصميم ملابسه من بقايا قماش التنجيد

"المنجّد الخياط".. منجّد أردني اعتاد تصميم ملابسه من بقايا قماش التنجيد

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