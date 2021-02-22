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أغرب وأصعب عملية نقل.. أميركي ينقل منزله بجدرانه

أغرب وأصعب عملية نقل.. أميركي ينقل منزله بجدرانه

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