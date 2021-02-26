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خردة تتحول إلى منحوتات فنية برسائل اجتماعية وسياسية

خردة تتحول إلى منحوتات فنية برسائل اجتماعية وسياسية

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