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مشردون في شوارع روسيا ينامون بين الثلوج وفي العراء

مشردون في شوارع روسيا ينامون بين الثلوج وفي العراء

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