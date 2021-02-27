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يصيب أهدافه الصعبة بدقة متناهية.. قناص من نوع آخر في الصين

يصيب أهدافه الصعبة بدقة متناهية.. قناص من نوع آخر في الصين

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