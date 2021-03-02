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رماد أسوَد يغطي بلدات إيطالية بعد ثوران مستمر لبركان جبل "إتنا"

رماد أسوَد يغطي بلدات إيطالية بعد ثوران مستمر لبركان جبل "إتنا"

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