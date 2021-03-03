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نقر العصي على شوارع أستراليا يرتفع بسبب "مشي النورديك".. فما القصة؟

نقر العصي على شوارع أستراليا يرتفع بسبب "مشي النورديك".. فما القصة؟

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