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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب وسط اليونان ويخلف أضراراً مادية واسعة

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب وسط اليونان ويخلف أضراراً مادية واسعة

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