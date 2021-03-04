.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

للمرة الثالثة.. النموذج التجريبي لصاروخ شركة "SPACEX" ينفجر بعد انطلاقه بدقائق

للمرة الثالثة.. النموذج التجريبي لصاروخ شركة "SPACEX" ينفجر بعد انطلاقه بدقائق

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد