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تعلم الغوص ليجد رفاتها.. بعدما فقدها منذ 10 سنوات في تسونامي فوكوشيما اليابانية

تعلم الغوص ليجد رفاتها.. بعدما فقدها منذ 10 سنوات في تسونامي فوكوشيما اليابانية

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