.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

للوصول إلى المدارس والمستشفيات.. "تلفريك" بدائي يبتكره سكان قرية كولومبية

للوصول إلى المدارس والمستشفيات.. "تلفريك" بدائي يبتكره سكان قرية كولومبية

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد