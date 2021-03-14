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في مشهد مرعب.. صاعقة برق تضرب أربعة رجال في الهند دفعة

في مشهد مرعب.. صاعقة برق تضرب أربعة رجال في الهند دفعة

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