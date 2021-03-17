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قصص مؤثرة تعكس معاناة بعض النازحين بعد 10 سنوات على بدء الحرب في سوريا

قصص مؤثرة تعكس معاناة بعض النازحين بعد 10 سنوات على بدء الحرب في سوريا

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