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لماذا تتراجع أسهم عملاقة التكنولوجيا الأمريكية وما علاقة اسعار الفائدة بذلك؟

لماذا تتراجع أسهم عملاقة التكنولوجيا الأمريكية وما علاقة اسعار الفائدة بذلك؟

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