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مجموعة من الأشخاص يجربون العيش في كهف لأكثر من شهر

مجموعة من الأشخاص يجربون العيش في كهف لأكثر من شهر

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