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مليار طن طعام تلقى في القمامة.. وهناك 700 مليون جائع

مليار طن طعام تلقى في القمامة.. وهناك 700 مليون جائع

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