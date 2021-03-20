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الانتهاء من بناء أكبر مشروع لطاقة الرياح في أوروبا

الانتهاء من بناء أكبر مشروع لطاقة الرياح في أوروبا

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