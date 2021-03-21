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بعد حادثة أتلانتا.. غضب أميركي لاستهداف الجالية الآسيوية

بعد حادثة أتلانتا.. غضب أميركي لاستهداف الجالية الآسيوية

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