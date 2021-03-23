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اعتراف مرتقب لبايدن بإبادة جماعية للأرمن على يد الأتراك

اعتراف مرتقب لبايدن بإبادة جماعية للأرمن على يد الأتراك

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