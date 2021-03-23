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منزل تسكنه مئات الدمى.. قصة سيدة روسية تجمع أكثر من 800 دمية في 21 عاماً

منزل تسكنه مئات الدمى.. قصة سيدة روسية تجمع أكثر من 800 دمية في 21 عاماً

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