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يصفونهم بـ"القردة".. أطفال ولدوا بإعاقات عقلية وحركية

يصفونهم بـ"القردة".. أطفال ولدوا بإعاقات عقلية وحركية

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