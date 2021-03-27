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فرنسي يسجل رقما قياسيا عالميا في السباحة تحت الجليد

فرنسي يسجل رقما قياسيا عالميا في السباحة تحت الجليد

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