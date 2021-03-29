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تعويضات بالمليارات بسبب أزمة قناة السويس.. من سيدفعها؟

تعويضات بالمليارات بسبب أزمة قناة السويس.. من سيدفعها؟

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