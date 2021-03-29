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خلع قميصه أمام الحضور.. هكذا أثبت مسؤول أميركي من أصول آسيوية وطنيته "الأميركية"

خلع قميصه أمام الحضور.. هكذا أثبت مسؤول أميركي من أصول آسيوية وطنيته "الأميركية"

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