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شاحن هاتف "آيفون" يشتعل ويحرق وجه شابة بريطانية.. و"آبل" تحقق

شاحن هاتف "آيفون" يشتعل ويحرق وجه شابة بريطانية.. و"آبل" تحقق

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