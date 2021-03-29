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"لعنة الفراعنة" تشعل مواقع التواصل في مصر.. هل لها علاقة بالحوادث المأساوية الأخيرة؟

"لعنة الفراعنة" تشعل مواقع التواصل في مصر.. هل لها علاقة بالحوادث المأساوية الأخيرة؟

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