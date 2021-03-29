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"ناسا" تؤكد: الأرض في أمان من خطر "إله الفوضى" لمئة سنة قادمة

"ناسا" تؤكد: الأرض في أمان من خطر "إله الفوضى" لمئة سنة قادمة

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