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5000 إسباني يحضرون حفلا موسيقيا دون أي تباعد اجتماعي.. ما السبب؟

5000 إسباني يحضرون حفلا موسيقيا دون أي تباعد اجتماعي.. ما السبب؟

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