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ألقوها من الطابق الثالث.. لفافة بداخلها رضيع عمره 6 أشهر تثير الجدل في فرنسا

ألقوها من الطابق الثالث.. لفافة بداخلها رضيع عمره 6 أشهر تثير الجدل في فرنسا

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