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95 سفينة ستعبر قناة السويس .. وهيئة القناة تبحث زيادة قدراتها بعد حادثة الجانحة

95 سفينة ستعبر قناة السويس .. وهيئة القناة تبحث زيادة قدراتها بعد حادثة الجانحة

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