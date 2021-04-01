.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حوار بدا عاديّاً لكنه انتهى بإطلاق نار على بائع في محل خضار بلبنان.. فما القصة؟

حوار بدا عاديّاً لكنه انتهى بإطلاق نار على بائع في محل خضار بلبنان.. فما القصة؟

تابع مشاهدة

اكتشف المزيد