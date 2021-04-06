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مشاهد مرعبة لإعصار سيروجا المدمر يواصل حصد الأرواح في جزر إندونيسية

مشاهد مرعبة لإعصار سيروجا المدمر يواصل حصد الأرواح في جزر إندونيسية

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