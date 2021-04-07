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طاقمها أُخلي.. لكن الغرق لا يزال يهدد سفينة شحن هولندية قرب سواحل النرويج

طاقمها أُخلي.. لكن الغرق لا يزال يهدد سفينة شحن هولندية قرب سواحل النرويج

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