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احتفال بموسم البطيخ في غور الأردن وفلسطين.. وأسرار كامنة وراء زراعته

احتفال بموسم البطيخ في غور الأردن وفلسطين.. وأسرار كامنة وراء زراعته

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