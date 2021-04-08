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العاهل الأردني في رسالة يطمئن فيها الأردنيين: الفتنة وئدت

العاهل الأردني في رسالة يطمئن فيها الأردنيين: الفتنة وئدت

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