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بعد فضيحة التتويج التي ارتكبتها في حفلة ملكة جمال سريلانكا 2021.. الشرطة تعتقل عريفة

بعد فضيحة التتويج التي ارتكبتها في حفلة ملكة جمال سريلانكا 2021.. الشرطة تعتقل عريفة

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