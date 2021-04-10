.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كرسي يحرج رئيسة المفوضية الأوروبية في أنقرة

كرسي يحرج رئيسة المفوضية الأوروبية في أنقرة

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد