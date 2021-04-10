.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيم جونغ أون يحذر من مجاعة في كوريا الشمالية.. وهذه هي الأسباب

كيم جونغ أون يحذر من مجاعة في كوريا الشمالية.. وهذه هي الأسباب

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد