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مسؤول صيني بارز يقر بضعف فعالية لقاحات بلاده في مواجهة كورونا

مسؤول صيني بارز يقر بضعف فعالية لقاحات بلاده في مواجهة كورونا

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